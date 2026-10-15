Что сказать женщине, утратившей беременность? Главная ошибка, причиняющая боль

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Сегодня — Всемирный день осведомленности о перинатальных потерях. На фоне войны, когда каждый день гибнут люди, о потерях во время беременности говорят мало. А тем временем женщины, потерявшие еще нерожденных детей, часто не знают, где искать поддержки. Во Львове в университетской больнице имени короля Даниила с ними работает сестра Юстина — монахиня и клинический психолог. Как женщине пережить перинатальную утрату — её советы смотрите в следующем материале Марички Кужик.