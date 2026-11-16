Что задумал враг? Игнат предупредил об опасности в ближайшие дни! Днепр содрогается от взрывов!

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Россия совершила очередную массированную атаку по украинским регионам: в Днепре взрывы звучат с самого утра, под вражеским огнем оказались несколько областей. В то же время в Воздушных силах ВСУ предупредили о высокой вероятности новых ударов по критической энергетической инфраструктуре уже в ближайшие дни. Тем временем горит и в тылу врага: сообщается об атаке на Крымский мост, масштабном пожаре на нефтехимическом заводе в Нижнекамске и возгорании нефтебазы в Азове. Также в выпуске: транспортный коллапс в Киеве из-за пробок между берегами и мощная финансовая поддержка — Евросоюз согласовал выделение 8 миллиардов евро Украине и расширил санкции против пособников РФ. Подробности — в ТСН.