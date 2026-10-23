"Чёрный блок" разгромил Париж: диверсия или переворот во Франции?

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Улицы Парижа вновь охвачены погромами, столкновениями с полицией и дымом от слезоточивого газа. Что на самом деле скрывается за массовыми протестами – социальное недовольство или тщательно подогретый Кремлем сценарий дестабилизации ведущего европейского государства? Украинский политический обозреватель в Париже Оксана Мельничук в эфире «1+1» в рамках телемарафона «Единые новости» объясняет, кто такие радикалы «Black Bloc», какие политические силы пытаются захватить власть, почему запрет партий стал актуальной темой в Сенате и как эти процессы повлияют на помощь Украине.