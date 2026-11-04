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ТСН в социальных сетях

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Видео
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32

Деблокируют все новые тела, но узнать людей невозможно! Ужас в Камышевасе

Деблокируют все новые тела, но узнать людей невозможно! Ужас в Камышевасе

Деблокируют все новые тела, но узнать людей невозможно! Ужас в Камышевасе

В Камышевасе в Запорожье продолжается поисково-спасательная операция на месте российского теракта. Спасателям и полиции удалось деблокировать из-под завалов тела 33 погибших. В настоящее время установлены лица 12-ти. До сих пор пропавшими без вести числятся 59 человек. Некоторые из них, вероятно, узнают среди уже найденных останков. Но, по предварительным оценкам, под завалами могут оставаться еще 38 человек. 2 ноября с утра россияне прицельно ударили трехтонной авиабомбой по подземной школе, где местные получали гуманитарную помощь. Спасти удалось только 5 человек, все они находятся в запорожских больницах. 22-летняя девушка в крайне тяжелом состоянии. У нее более 80% ожогов. И сейчас врачи борются за ее жизнь. Более подробно о ситуации там сейчас расскажет Корреспондентка ТСН Дарья Назарова.

Дата публикации
Количество просмотров
32

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