Дефицит окон перед зимой! Почему люди месяцами ждут стекла после поставок

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После ежедневных российских ударов тысячи украинских семей остаются с разрушенными домами и выбитыми окнами. И если временно закрыть дыры фанерой или OSB-плитами коммунальщики помогают за считанные дни, то полноценное восстановление превращается в испытание длиной в месяцы – и все это в преддверии морозов. Ежегодно враг уничтожает около 5 миллионов квадратных метров стекла. Единственный отечественный стеклозавод в Лисичанске оказался в оккупации, поэтому сырье приходится полностью импортировать по самым высоким в Европе ценам. Однако настоящая причина задержек — вовсе не в скорости работы заводов: производители изготавливают стеклопакеты за считанные дни. Почему же тогда изготовленные окна неделями пылятся на складах, а семьи вынуждены встречать холода с забитыми досками фасадами? Какая катастрофическая нехватка парализовала строительную сферу, спасает ли программа «еВосстановление» и есть ли выход до наступления сильных морозов? Смотрите в сюжете ТСН.