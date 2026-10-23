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ТСН в социальных сетях

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Дефицит окон перед зимой! Почему люди месяцами ждут стекла после поставок

Дефицит окон перед зимой! Почему люди месяцами ждут стекла после поставок

Дефицит окон перед зимой! Почему люди месяцами ждут стекла после поставок

После ежедневных российских ударов тысячи украинских семей остаются с разрушенными домами и выбитыми окнами. И если временно закрыть дыры фанерой или OSB-плитами коммунальщики помогают за считанные дни, то полноценное восстановление превращается в испытание длиной в месяцы – и все это в преддверии морозов. Ежегодно враг уничтожает около 5 миллионов квадратных метров стекла. Единственный отечественный стеклозавод в Лисичанске оказался в оккупации, поэтому сырье приходится полностью импортировать по самым высоким в Европе ценам. Однако настоящая причина задержек — вовсе не в скорости работы заводов: производители изготавливают стеклопакеты за считанные дни. Почему же тогда изготовленные окна неделями пылятся на складах, а семьи вынуждены встречать холода с забитыми досками фасадами? Какая катастрофическая нехватка парализовала строительную сферу, спасает ли программа «еВосстановление» и есть ли выход до наступления сильных морозов? Смотрите в сюжете ТСН.

Дата публикации
Количество просмотров
4

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