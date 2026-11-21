День Достоинства и Свободы: две революции в один день, изменившие ход истории Украины

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21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы — дату начала двух переломных событий в новейшей истории: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013–2014 годов. Именно здесь, на улице Институтской в Киеве, где разворачивались трагические расстрелы безоружных людей, сегодня торжественно открыли полностью обновленный мемориал в честь героев Небесной сотни. К обновленному комплексу пришли родственники погибших героев, участники событий на Майдане, а также первые лица государства — память погибших почтили президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди, руководители правительства, парламента и дипломаты. Почему события тех дней стали началом открытой российской агрессии и как заложили фундамент нынешней борьбы за независимость — смотрите в репортаже корреспондентки ТСН Елены Мацюцкой.