День сержанта: в армии неожиданно вводят новую должность!

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Правая рука командира, наставник новобранцев и профессионал с боевым опытом: сегодня в Украине отмечают День сержанта Вооруженных сил. Это те военные, которые отвечают за непосредственное управление подразделениями, обучение солдат и слаженную работу личного состава. Украинский сержантский корпус формировался в условиях большой войны, поэтому его уникальный опыт уже перенимают западные партнеры. Чему наши военные могут научить инструкторов НАТО — смотрите в репортаже корреспондентки ТСН Натальи Ткачук.