Денег на войну не хватает? Что ждет украинцев из-за дефицита госбюджета

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Украине критически не хватает десятков миллиардов долларов как на обеспечение армии, так и базовые социальные выплаты. Причин сразу несколько: резкий рост расходов на высокотехнологичную войну, сокращение физических поставок оружия от партнеров вдвое, разрушительные российские удары по бизнесу и логистике, из-за которых бюджет уже потерял миллиарды гривен налогов, а также задержка траншей ЕС из-за невыполненных обязательств Верховной Рады. Откуда взялась колоссальная дыра в финансах, почему в начале осени возникла проблема денежного довольствия военных, грозит ли гражданским задержка пенсий и зарплат бюджетникам и придется ли государству включать эмиссию гривны? Экономическая эксперт Александра Мироненко вместе с корреспондентом ТСН Александром Романюком детально разобрали три возможных сценария развития событий для Украины.