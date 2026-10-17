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ТСН в социальных сетях

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24

Денег на войну не хватает? Что ждет украинцев из-за дефицита госбюджета

Денег на войну не хватает? Что ждет украинцев из-за дефицита госбюджета

Денег на войну не хватает? Что ждет украинцев из-за дефицита госбюджета

Украине критически не хватает десятков миллиардов долларов как на обеспечение армии, так и базовые социальные выплаты. Причин сразу несколько: резкий рост расходов на высокотехнологичную войну, сокращение физических поставок оружия от партнеров вдвое, разрушительные российские удары по бизнесу и логистике, из-за которых бюджет уже потерял миллиарды гривен налогов, а также задержка траншей ЕС из-за невыполненных обязательств Верховной Рады. Откуда взялась колоссальная дыра в финансах, почему в начале осени возникла проблема денежного довольствия военных, грозит ли гражданским задержка пенсий и зарплат бюджетникам и придется ли государству включать эмиссию гривны? Экономическая эксперт Александра Мироненко вместе с корреспондентом ТСН Александром Романюком детально разобрали три возможных сценария развития событий для Украины.

Дата публикации
Количество просмотров
24

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