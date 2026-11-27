Деньги, волейбол и скандал в США: почему ЕС не выделил Киеву миллиарды и при чём здесь Трамп?

Реклама

Дипломатическая неделя, обещавшая принятие решающих решений, завершилась напряженными спорами и неожиданными поворотами. Лидеры стран ЕС зашли в тупик: согласовать семилетний бюджет и дополнительный транш в размере 45 миллиардов евро для Украины не удалось. Канцлер Германии настаивает на распределении бремени между всеми 27 странами, но три столицы сказали категорическое «нет», в то время как Эмманюэль Макрон напоминает о жестком дедлайне до 31 декабря. В то же время в США зять Дональда Трампа Джаред Кушнер сделал резонансные заявления о европейцах и войне, а сам президент в последний момент переписал совместное заявление с генсеком НАТО. Что на самом деле стояло за неожиданным визитом премьера Венгрии Петера Мадяра в Украину и успеет ли Киев получить финансирование и оружие до конца года — смотрите подробный разбор от журналистки ТСН Елены Черняковой.