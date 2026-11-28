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В Черкассах зафиксирована вспышка туберкулёза: на данный момент известно о 33 заболевших, среди которых 29 — дети из 11 различных учебных заведений города. Что стало первоисточником инфекции — семейный очаг или школьные укрытия во время тревог? Грозит ли городу карантин и закрытие школ? Все подробности эпидемиологического расследования, течение болезни у школьников и реальный уровень угрозы выясняем в ТСН в эксклюзивном комментарии главного государственного санитарного врача Черкасской области Владимира Папача.