"Дикие НРК": как военные с фронта испытывают боевых роботов в грязи

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Крутые утесы, глубокая грязи и настоящий экшн на грани возможностей техники! На Львовщине впервые прошли уникальные соревнования «Дикие НРК», где два десятка команд военных – прямо из передовой – испытывали наземные роботизированные комплексы. Трассу специально превратили в сплошное бездорожье: машины застряли, опрокидывались и даже губили гусеницы, однако операторы проходили кросс, офроуд и сложную тренировку по медицинской эвакуации «раненого». Как работы доставляют боеприпасы под шквальным огнем, перевозят пленных окупантов и сохраняют жизнь наших бойцов – смотрите в репортаже корреспондентки ТСН Марички Кужик.