Добивали дронами после ракет! В Кривом Роге — 58 пострадавших, есть погибшие! ТСН в прямом эфире с места трагедии

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Россия нанесла коварный комбинированный удар по центру Кривого Рога: сначала ударила двумя баллистическими ракетами по густонаселенному району, а когда на место прибыли экстренные службы и медики — атаковала реактивными беспилотниками. Число пострадавших выросло уже почти до шести десятков, среди них тяжелораненые дети. Погибли 20-летняя фельдшер скорой помощи и 7-летний мальчик. Корреспондент ТСН Анастасия Неверная работает на месте трагедии и в прямом эфире рассказывает о масштабах разрушений, состоянии раненых и первых минутах после атаки.