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ТСН в социальных сетях

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Количество просмотров
11

Дочь Келлога раскрыла всю правду! Что американцы на самом деле думают об Украине

Дочь Келлога раскрыла всю правду! Что американцы на самом деле думают об Украине

Дочь Келлога раскрыла всю правду! Что американцы на самом деле думают об Украине

Во время выборов в США в центре внимания — не только внутренние споры, но и судьба мировой безопасности. Помнят ли обычные американцы об Украине, когда заходят в кабинки для голосования? И что на самом деле происходит за кулисами у республиканцев? В эфире ТСН — Меган Моббс, ветеран армии США, президент фонда Weatherman Foundation и дочь генерала Кита Келлога.

Дата публикации
Количество просмотров
11

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