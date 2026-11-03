Дочь Келлога раскрыла всю правду! Что американцы на самом деле думают об Украине

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Во время выборов в США в центре внимания — не только внутренние споры, но и судьба мировой безопасности. Помнят ли обычные американцы об Украине, когда заходят в кабинки для голосования? И что на самом деле происходит за кулисами у республиканцев? В эфире ТСН — Меган Моббс, ветеран армии США, президент фонда Weatherman Foundation и дочь генерала Кита Келлога.