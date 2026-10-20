ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
54

Дрон впервые в мире эвакуировал по воздуху раненого на фронте: подробности спецоперации

Дрон впервые в мире эвакуировал по воздуху раненого на фронте: подробности спецоперации

Дрон впервые в мире эвакуировал по воздуху раненого на фронте: подробности спецоперации

Уникальная операция, поразившая соцсети: украинские защитники впервые осуществили воздушную эвакуацию тяжелораненого бойца с помощью тяжелого беспилотника! Дрон «Старгейт», оснащенный специальной капсулой и искусственным интеллектом, преодолел опасную зону и вывез бойца в безопасное место. Как работает эта технология, как беспилотник ориентируется без связи и возможно ли масштабировать такое спасение — эксклюзивно в эфире ТСН рассказал непосредственный участник операции, командир отделения и программист роты беспилотных систем 92-й ОШБр с позывным «Напалм».

Дата публикации
Количество просмотров
54

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie