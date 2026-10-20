Дрон впервые в мире эвакуировал по воздуху раненого на фронте: подробности спецоперации

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Уникальная операция, поразившая соцсети: украинские защитники впервые осуществили воздушную эвакуацию тяжелораненого бойца с помощью тяжелого беспилотника! Дрон «Старгейт», оснащенный специальной капсулой и искусственным интеллектом, преодолел опасную зону и вывез бойца в безопасное место. Как работает эта технология, как беспилотник ориентируется без связи и возможно ли масштабировать такое спасение — эксклюзивно в эфире ТСН рассказал непосредственный участник операции, командир отделения и программист роты беспилотных систем 92-й ОШБр с позывным «Напалм».