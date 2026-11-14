Дронофобия: уже мурашки по коже от жужжания БПЛА! Как атаки ломают психику и как спасти себя

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Момент, когда обычный онлайн-урок прерывает взрыв вражеского дрона прямо под окнами, облетел всю страну. Но то, что происходит внутри после таких ударов, — гораздо страшнее. Постоянное истощение, панические атаки, хроническая бессонница и внезапный страх перед любым жужжанием: украинские медики констатируют появление нового тревожного расстройства — так называемой дронофобии. По данным ВОЗ, миллионы украинцев уже живут с различными формами психических расстройств или подвержены высокому риску их развития.

Как отличить обычный стресс от расстройства, требующего лечения? Какие простые дыхательные техники способны быстро снять приступ паники во время тревоги и как получить квалифицированную помощь совершенно бесплатно у семейного врача или в Центрах психического здоровья? Смотрите в репортаже корреспондентки ТСН Натальи Ткачук.