Дроны разнесли дата-центры РФ: куда вдруг исчезли боты и какую опасность таит эта победа?

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Украинские дроны поразили ключевые дата-центры врага – от "Яндекса" до "Сбербанка". Сразу после этого по миру прокатилась волна заявлений: во многих странах заговорили о внезапном падении активности кремлевских ботов, уменьшении хейта в Сети и снижении поддержки пророссийских сил. Об ощутимом облегчении в соцсетях заявил даже Владимир Зеленский. Но что из этих громких заявлений – реальный успех, а что – путаница в цифрах и самообман? Журналисты ТСН Александр Романюк и Елена Гущик подробно разобрали данные Центра противодействия дезинформации, технические отчеты о трафике и выводы аналитиков. Действительно ли интернет-армия врага понесла невосполнимый удар, сколько длился коллапс и почему чрезмерная радость может сыграть на руку врагу – смотрите в специальном расследовании.