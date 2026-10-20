ТСН в социальных сетях

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ТСН в социальных сетях

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Количество просмотров
32

Дроны разнесли дата-центры РФ: куда вдруг исчезли боты и какую опасность таит эта победа?

Дроны разнесли дата-центры РФ: куда вдруг исчезли боты и какую опасность таит эта победа?

Дроны разнесли дата-центры РФ: куда вдруг исчезли боты и какую опасность таит эта победа?

Украинские дроны поразили ключевые дата-центры врага – от "Яндекса" до "Сбербанка". Сразу после этого по миру прокатилась волна заявлений: во многих странах заговорили о внезапном падении активности кремлевских ботов, уменьшении хейта в Сети и снижении поддержки пророссийских сил. Об ощутимом облегчении в соцсетях заявил даже Владимир Зеленский. Но что из этих громких заявлений – реальный успех, а что – путаница в цифрах и самообман? Журналисты ТСН Александр Романюк и Елена Гущик подробно разобрали данные Центра противодействия дезинформации, технические отчеты о трафике и выводы аналитиков. Действительно ли интернет-армия врага понесла невосполнимый удар, сколько длился коллапс и почему чрезмерная радость может сыграть на руку врагу – смотрите в специальном расследовании.

Дата публикации
Количество просмотров
32

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