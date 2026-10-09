ДТП по-новому: как оформить аварию за несколько минут в смартфоне и что будет со страховкой

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Больше никаких многочасовых ожиданий патрульных и бумажной волокиты на дороге! В Украине официально запустили оформление ДТП через приложение «Дія». Как оформить европротокол за считанные минуты онлайн, в каких случаях это строго запрещено, как страховые компании будут реагировать на цифровые протоколы и что делать, если на месте происшествия нет связи? Все подробности в эфире «1+1» в рамках телемарафона «Единые новости» раскрыла заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.