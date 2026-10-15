Ефросинина прокомментировала трагедию Федишин и попала в скандал: почему критикуют ведущую

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Ведущая Маша Ефросинина прокомментировала трагедию певицы Ирины Федишин, которая потеряла дочь. Однако в Сети не оценили поступок знаменитости. Машу Ефросинину начали критиковать и обвинять в неискренности. А все из-за видео, которое она записала в халате и одновременно расчесывала волосы. Пользователи возмутились, что такой вид не уместен, когда комментируешь трагедию.