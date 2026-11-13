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ТСН в социальных сетях

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Эксклюзив! Как мероприятие отбивается от шахедов?! Подробности Самой массированной атаки!

Эксклюзив! Как мероприятие отбивается от шахедов?! Подробности Самой массированной атаки!

Эксклюзив! Как мероприятие отбивается от шахедов?! Подробности Самой массированной атаки!

Реактивные Шахеды, дроны с элементами искусственного интеллекта и новая тактика врага: россияне ищут способы обойти украинскую противовоздушную оборону, а наши военные — как их остановить. Не имея успехов на поле боя, оккупанты стремятся оставить украинцев без света и тепла. Как подразделения ПВО оперативного командования «Запад» охотятся за вражескими беспилотниками и чем защищают небо над регионом — видела корреспондентка ТСН Анна Махно.

Дата публикации
Количество просмотров
2

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