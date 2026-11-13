Эксклюзив! Как мероприятие отбивается от шахедов?! Подробности Самой массированной атаки!

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Реактивные Шахеды, дроны с элементами искусственного интеллекта и новая тактика врага: россияне ищут способы обойти украинскую противовоздушную оборону, а наши военные — как их остановить. Не имея успехов на поле боя, оккупанты стремятся оставить украинцев без света и тепла. Как подразделения ПВО оперативного командования «Запад» охотятся за вражескими беспилотниками и чем защищают небо над регионом — видела корреспондентка ТСН Анна Махно.