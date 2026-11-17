Эксперимент ТСН: как журналист в час пик в безумных пробках добирался с правого на левый берег Киева

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Киев парализовало после вражеских ударов по мостам! Чтобы добраться с правого берега на левый (или наоборот), столица часами стоит в километровых пробках: люди штурмуют общественный транспорт, делают множество пересадок или идут пешком через Днепр под открытым небом. Корреспондент ТСН Евгений Гладун на собственном опыте проверил этот экстремальный маршрут в час пик – и попал прямо под новую воздушную тревогу и атаку дронов. Сколько времени ушло на дорогу, реально ли вообще перебраться через реку Днепр и что прямо сейчас происходит на ключевых переправах Киева — смотрите в репортаже ТСН.