Экстренный репортаж из Днепра после зверского удара! Чернигов в огне! | Новости ТСН в 14:00 29 октября!

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Новости Украины и мира в выпуске ТСН в 14:00 за четверг, 29 октября 2026 года:

- Россияне атаковали железнодорожный вокзал Днепра. Вражеский беспилотник попал в платформу, где находился поезд «Днепр-Запорожье». Погибли как минимум 13 человек, ещё 13 ранены.

- В полдень оккупанты нанесли удар по Чернигову — в разгар рабочего дня целевали по центру города. Известно о двух погибших и четырёх раненых. А в Кременчуге на Полтавщине вражеский дрон попал в жилой многоэтажный дом. Там двое погибших и по меньшей мере девять раненых.

- Украинская делегация во главе с омбудсменом Дмитрием Лубинцем сегодня уже выехала в направлении Олешок, — сообщил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

- Двое суток без обстрелов — и Херсон буквально ожил! В небе воцарилась необычная тишина — нет тревог и гула вражеских дронов, а в самом городе — взрывов.

- Конотоп наконец вышел из пятидневного блэкаута.

- Почасовые графики отключений электроэнергии будут применяться в некоторых регионах Украины сегодня в течение всего дня.

- В Донецкой области погиб волонтёр Джесси Адамс. Российский FPV-дрон атаковал эвакуационную машину во время миссии в Краматорске.

- Россияне продвинулись вблизи двух сел в Запорожской области — Возвдиживки и Луговского, — сообщает Deep State.

- Полторы тонны провианта за один выезд. Как наземные роботизированные комплексы помогают нашим воинам на передовой в Запорожской области?

- Раскритиковал Трампа за его позицию по поводу войны в Украине. Экс-президент США Барак Обама во время выступления в Джорджии осудил действующего главу государства.

- Дизельное соглашение Трампа с Путиным не повлияло на снижение цен в Америке, — The Wall Street Journal.

- Подрались прямо в зале заседаний. В парламенте Армении депутаты устроили драку.

- Масштабная катастрофа в Испании: на местной железной дороге столкнулись два скоростных поезда! Сообщается о не менее 68 погибших и более 80 раненых.

- Единый визуальный язык государства. В Украине появился собственный национальный шрифт!