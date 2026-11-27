Елку на Софийской уже устанавливают, а на ВДНХ стартовала «Зимняя страна»

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В Киеве на Софийской площади уже начали установку главной елки страны, которую традиционно откроют 6 декабря — в День святого Николая. Несмотря на военное положение, город не отказывается от праздника, но на каких условиях? Киевские власти уверяют: ни одной гривны из бюджета не потрачено, а массовых мероприятий не будет. В то же время на ВДНХ уже стартовал 12-й сезон легендарной «Зимней страны». Корреспондент ТСН Евгений Гладун побывал на обоих объектах и узнал, чем в этом году будут удивлять киевлян и гостей столицы, какие новые локации подготовили и как они будут работать в случае тревог. Все подробности смотрите в репортаже!