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ТСН в социальных сетях

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Если США отвернутся: Зеленский жестко ответил о переговорах с Путиным.mp4

Если США отвернутся: Зеленский жестко ответил о переговорах с Путиным.mp4

Если США отвернутся: Зеленский жестко ответил о переговорах с Путиным.mp4

После выборов в Америке самой Америки может стать меньше. Владимир Зеленский выступил с громким заявлением на конференции по безопасности в Берлине и провел переговоры с канцлером Фридрихом Мерцем. Почему президент Украины категорически отказывается от телефонных разговоров с Путиным, как Европа готовится защищаться самостоятельно и какие решения готовит новая «коалиция желающих» по ракетам к Patriot и самолетам F-16? Все подробности визита украинской делегации в Германию смотрите в прямом включении корреспондента ТСН Елены Черняковой.

Дата публикации
Количество просмотров
19

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