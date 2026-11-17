Это конец Крымского моста! Главная арка обрушилась Зеленский раскрыл детали атаки

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Крымский мост получил фатальные повреждения: автомобильная арка главного пролета упала в море, 270 метров дорожного полотна обрушилось, а судоходство в Керченском проливе заблокировано. Президент Владимир Зеленский сообщил, что это был финальный, седьмой, этап масштабной операции, в которой применили более десяти новейших образцов отечественного вооружения, в частности дроны "Паляница", "Рута", ракеты "Нептун" и новейшие "Фламинго". Почему эта атака стала точкой невозврата, как месяц до этого СБУ зачищала ПВО оккупантов и о чем на фоне сокрушительного удара договариваются партнеры на "Рамштайне" в Брюсселе – смотрите в репортаже журналистки ТСН Наталии Фибриг.