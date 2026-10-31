Это разрывает сердце… Сажаем деревья в память о более чем 700 погибших детях

Реклама

«Мы сейчас сажаем деревья в память о погибших детях...», – эти слова маленькой девочки разрывают сердце каждому. В Киеве состоялась трогательная и масштабная акция памяти: в столичном Ботаническом саду высадили почти сотню райских яблонь в память о маленьких украинцах, чьи жизни жестоко унесла война. По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения России погибло более 700 детей, из них более сотни – только за последний год. Инициатива «Роща детских снов», запущенная 1+1 media совместно с БФ «Озеленение Украины», переросла в международное движение — сейчас живые символы памяти высаживают уже в 10 странах мира. Смотрите в репортаже корреспондентки ТСН Алины Лисовой о боли утраты, общей памяти и несокрушимости украинских семей.