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ТСН в социальных сетях

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Видео
Количество просмотров
146

Это уже не шахеды, а ракеты! Россия запустила «Герань-5» и «Бандероль», которые наносят удары по городам Украины

Это уже не шахеды, а ракеты! Россия запустила «Герань-5» и «Бандероль», которые наносят удары по городам Украины

Это уже не шахеды, а ракеты! Россия запустила «Герань-5» и «Бандероль», которые наносят удары по городам Украины

Россия расширяет масштабы воздушного террора и переходит на новые типы смертоносного оружия: реактивные дроны «Герань-4», гибридные ракеты-дроны «Герань-5» и опасные крылатые ракеты «Бандероль». Они летят со скоростью самолета — до 600 км/ч, преодолевая 10 километров за одну минуту.

В программе «ТСН.Тижни» разбираем технические характеристики новых российских средств поражения:

• Почему новая оптическая система навигации «Сусанин» делает беспилотники практически неуязвимыми для систем РЭБ?

• Что представляет собой термобарический заряд «Герани-5», способный выжигать все вокруг при температуре 2000 градусов и обрушивать подъезды?

• Откуда берутся «Бандероли» с боевой частью в 150 кг и где именно в России их собирают?

• Главный вопрос безопасности: сколько реального времени есть, чтобы добежать до укрытия, и спасает ли сейчас привычное правило двух стен?

Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги — берегите себя и своих близких!

Дата публикации
Количество просмотров
146

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