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ТСН в социальных сетях

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Фантастический обмен: 270 вернулись домой! Эксклюзивные подробности в прямом эфире на ТСН!

Фантастический обмен: 270 вернулись домой! Эксклюзивные подробности в прямом эфире на ТСН!

Фантастический обмен: 270 вернулись домой! Эксклюзивные подробности в прямом эфире на ТСН!

Лучшая и самая долгожданная новость дня: после длительной паузы состоялся масштабный обмен военнопленными в формате 270 на 270! На родину вернулись 261 военнослужащий и 9 гражданских украинцев. Среди освобожденных – нацгвардейцы, защитники Мариуполя из полка «Азов» (это самое большое количество вернувшихся бойцов подразделения с лета 2022 года), пограничники, военнослужащие ТрО, ВМС, Сухопутных и Десантно-штурмовых войск. Настоящее чудо этого обмена — возвращение пяти защитников, которых долгие четыре года считали погибшими во время кровавого российского теракта в Оленевке. Самому молодому из освобожденных героев всего 24 года, а самому старшему исполнилось 63 — и один из освобожденных уже завтра отпразднует свое 60-летие дома, в кругу свободных людей. Корреспондент ТСН Нелли Ковальская работает непосредственно на месте события: смотрите эксклюзивную прямую трансляцию, первые искренние эмоции защитников, трогательные звонки родным и подробности встречи наших героев.    

Дата публикации
Количество просмотров
23

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