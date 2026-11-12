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ТСН в социальных сетях

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Категория
Видео
Количество просмотров
12

Фигурант коррупционного скандала в энергетике Соколов записал видеообращение

Фигурант коррупционного скандала в энергетике Соколов записал видеообращение

Фигурант коррупционного скандала в энергетике Соколов записал видеообращение

Бизнесмен Владислав Соколов, фигурирующий в деле о злоупотреблениях на строительстве защиты энергообъектов Киевщины, отверг обвинения в хищении и заявил, что из него пытаются сделать «козла отпущения». В своем видеообращении предприниматель рассказал, что с ноября 2025 года по личной просьбе тогдашнего главы Киевской ОВА Николая Калашника его компания совместно с фирмой «Консалтингбуд» возводила защитные сооружения на подстанциях, когенерационных установках, а также устанавливала башни РЭБ, связи и турели. По словам Соколова, большинство работ выполнялось срочно, без договоров и авансов — «на честном слове» чиновника. Общий долг КОВА перед подрядчиками, по оценке бизнесмена, превышает 1 млрд грн, а новое руководство области отказывается платить по устным договоренностям предшественника. Предприниматель утверждает, что Калашник вместе с представителями СБУ якобы развернули против него дискредитационную кампанию и провели обыски с изъятием имущества. Также Соколов прокомментировал резонансные кадры обысков, в частности относительно крокодила в своем жилище.

Дата публикации
Количество просмотров
12

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