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ТСН в социальных сетях

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FPV-дрон ударил по авто, когда она везла еду животным: история волонтера Татьяны

FPV-дрон ударил по авто, когда она везла еду животным: история волонтера Татьяны

FPV-дрон ударил по авто, когда она везла еду животным: история волонтера Татьяны

Потеряла ногу, но сохранила невероятную жажду жизни и любовь к четвероногим! В поселке Покровское на Днепропетровщине женщина месяцами оставалась под ежедневными обстрелами, чтобы кормить сотни брошенных кошек и собак. Во время очередной поездки с едой для животных в ее автомобиль попал российский FPV-дрон. С изувеченной ногой Татьяна из последних сил удержала руль, а уже после ранения сама руководила собственным спасением, потому что знала: ее ждут ее хвостатые подопечные. Сейчас в больнице Днепра между операциями она сыплет анекдотами, поражает медиков оптимизмом и больше всего мечтает встать на протез и открыть безопасный приют для спасенных животных. Невероятная история несокрушимости — смотрите в сюжете журналистки ТСН Ольги Павловской.

Дата публикации
Количество просмотров
9

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