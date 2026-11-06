FPV-дрон ударил по авто, когда она везла еду животным: история волонтера Татьяны

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Потеряла ногу, но сохранила невероятную жажду жизни и любовь к четвероногим! В поселке Покровское на Днепропетровщине женщина месяцами оставалась под ежедневными обстрелами, чтобы кормить сотни брошенных кошек и собак. Во время очередной поездки с едой для животных в ее автомобиль попал российский FPV-дрон. С изувеченной ногой Татьяна из последних сил удержала руль, а уже после ранения сама руководила собственным спасением, потому что знала: ее ждут ее хвостатые подопечные. Сейчас в больнице Днепра между операциями она сыплет анекдотами, поражает медиков оптимизмом и больше всего мечтает встать на протез и открыть безопасный приют для спасенных животных. Невероятная история несокрушимости — смотрите в сюжете журналистки ТСН Ольги Павловской.