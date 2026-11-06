Генерал СБУ Дука жалуется на залог! Экстренное сообщение из суда!

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Высший антикоррупционный суд выбирает меру пресечения генерал-майору СБУ Сергею Дуке: первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности обвиняют в прикрытии и защите крупной преступной организации. Всё это — в рамках резонансной антикоррупционной операции НАБУ и САП «Карфаген». По версии следствия, Дука обеспечивал прикрытие со стороны Службы безопасности для наркокартеля «Химпром». Перед заседанием в суд поступило письмо от СБУ с просьбой провести слушание в закрытом режиме — якобы из-за угрозы теракта. Закрытым просили сделать процесс и защитники Сергея Дуки: мол, во время рассмотрения будут разглашать конфиденциальную информацию. В итоге судья решил, что большая часть заседания будет проходить без камер. Впрочем, прокурор САП заявил об отводе судьи, поскольку тот не дал ему ознакомиться с письмом СБУ, а сама защита, по словам обвинения, затягивает рассмотрение дела. За ходом заседания следит корреспондент ТСН Александр Романюк.