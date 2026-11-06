Генерал СБУ ломал телефоны, пока охрана не пускала НАБУ: прокурор показал уничтоженные гаджеты

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Во время обыска в доме генерала СБУ Сергея Дуки его охрана оказывала сопротивление детективам НАБУ, пока сам подозреваемый пытался разбить свои телефоны. Об этом рассказал прокурор САП Николай Карась и показал уничтоженные гаджеты. По его словам, охранники мешали обыску: они направили на правоохранителей оружие с лазерными прицелами и дослали патрон в патронник.