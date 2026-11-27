Главная елка страны! На Софийской площади начали установку: кто оплатит праздник?

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В Киеве на Софийской площади официально начали установку главной елки страны. В этом прямом эфире корреспондент ТСН Евгений Гладун покажет, как идут работы в центре столицы, и расскажет, какой будет новогодняя елка в этом году. Вы узнаете, когда именно планируют завершить установку, почему торжественное открытие назначили на 6 декабря — День святого Николая, за чьи средства организуют праздник без привлечения бюджетных средств и почему в этом году не будет массовых мероприятий.