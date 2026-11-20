Города в огне после попадания! Больше всего досталось Западу! Новости о массированной атаке

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8 погибших и 28 раненых по Украине – сообщил премьер Сергей Корецкий. Этой ночью Россия устроила массированную комбинированную атаку на наше государство: под ударами оказались Киев и сразу 9 областей. Больше жертв в столице — там российский террор унес жизни 6 человек, еще 15 ранены, уточнил глава правительства. Разрушения фиксируют фактически по всей стране, ведь под огнем снова находились объекты энергетики и инфраструктуры. Повреждены предприятия в Киевской, Николаевской, Одесской и Черниговской областях, а жилые дома пострадали в Днепропетровской, Львовской, Винницкой, Сумской и Черниговской областях. С ночи на местах попаданий беспрестанно работают спасатели, медики, полицейские, энергетики и коммунальщики — они помогают пострадавшим и ликвидируют последствия вражеского обстрела.