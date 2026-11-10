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ТСН в социальных сетях

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Количество просмотров
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Грандиозный скандал: Россию хотят вернуть в большой хоккей, а Украину – вышвырнуть!

Грандиозный скандал: Россию хотят вернуть в большой хоккей, а Украину – вышвырнуть!

Грандиозный скандал: Россию хотят вернуть в большой хоккей, а Украину – вышвырнуть!

Сборная Украины по хоккею впервые за 20 лет выиграла историческую путевку в элитный дивизион Чемпионата мира. Однако желанное достижение оказалось под реальной угрозой: Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) неожиданно отменил санкции против РФ и обязал вернуть команду страны-агрессорки на главные турниры. Самое циничное то, что юридически место в элите у россиян появится именно за счет команды с самым низким рейтингом – то есть Украины. В ответ мировой хоккей разразился бойкотами: чемпионы мира финны, сборные Швеции, Канады, Чехии и другие топстраны отказываются играть с РФ и не выдают им визы, спонсоры разрывают контракты, а Германия готова отказаться от проведения турнира. Удастся ли Украине отстоять свое законное место на льду? Подробности смотрите в сюжете корреспондента ТСН Евгения Гладуна.

Дата публикации
Количество просмотров
11

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