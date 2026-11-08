Громкая спецоперация «Карфаген»: высокопоставленных чиновников СБУ и полиции уличили в прикрытии наркокартеля

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Транснациональный наркокартель, пытки, фальшивая валюта и высокопоставленные сотрудники спецслужб в роли «крыши» — НАБУ и САП провели новую серию резонансной операции «Карфаген». Антикоррупционные детективы разоблачили организованную группу правоохранителей, которая тесно сотрудничала с печально известным синдикатом «Химпром», основанным гражданином РФ и Украины Егором Буркиным («Мексиканец»).

Среди подозреваемых — генерал-майор и бывший сотрудник СБУ, который во время задержания разбивал собственные телефоны топором, руководители Департамента стратегических расследований Нацпола и силовые исполнители, подозреваемые в пытках и похищениях. Следствие утверждает: банда сливала планы обысков, блокировала дела и получала миллионные взятки в криптовалюте. Кто именно фигурирует на записях НАБУ, какие суммы стояли на кону и почему президент Зеленский уже подписал возвращение декларирования для сотрудников спецслужб — смотрите в разборе ТСН.Тижня.