Гуманитарный коридор из Олешек: что переживают люди, которые до сих пор находятся там

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Первая согласованная гуманитарная миссия в Олешках: о локальном перемирии и эвакуационном коридоре с 29 октября накануне объявили в Белом доме. Украинская сторона подчеркивает: операция по спасению людей чрезвычайно сложна и будет проходить поэтапно. О том, что жители Олешек с начала лета голодают, оставаясь без питьевой воды и лекарств, ТСН уже рассказывала. Как выживают сотни людей в заблокированном городке в Херсонской области, о котором сейчас говорит весь мир, — смотрите в материале.