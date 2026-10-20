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ТСН в социальных сетях

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Видео
Количество просмотров
53

Хаос и уличные погромы во Франции: что привело к сокрушительным мятежам в Лиможе?

Хаос и уличные погромы во Франции: что привело к сокрушительным мятежам в Лиможе?

Хаос и уличные погромы во Франции: что привело к сокрушительным мятежам в Лиможе?

Франция приходит в себя после волны масштабных беспорядков, которые из мирных акций протеста переросли в откровенные погромы и мародерство. В городе Лимож разъяренные толпы жгли автомобили, крушили офисы и грабили магазины. Главным ударом стало уничтожение огнем исторического здания городской мэрии, которое в свое время уцелела в двух мировых войнах. Что именно привело к такому взрыву гнева на улицах французских городов и как реагируют власти – смотрите в сюжете журналистки "Радио Свобода" Звезды Степаненко для ТСН.

Дата публикации
Количество просмотров
53

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