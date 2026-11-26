Харьков под дронами, Киев под баллистикой! ТСН показала последствия обстрелов в разных регионах

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С ночи российские террористы не перестают бить по Харькову. Днем попали в высшее образование. А перед тем, утром – ударили по частному дому. Погибла 86-летняя женщина. Еще четыре человека пострадали. А ночью вражеский дрон прилетел в многоэтажку, попал прямо в квартиру, погибли супруги. В общей сложности за сегодня семеро пострадавших. Подробности расскажет корреспондентка ТСН Юлия Бойко.