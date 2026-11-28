Хлеб из коры желудя: раскрыта тайна артефакта времен Голодомора 1933 года

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В секретном уголовном деле репрессированного киевлянина случайно обнаружили уникальные артефакты — черные кристаллизованные кусочки хлеба 1932 и 1933 годов вместе с записками о том, из чего их выпекали. Мужчина спрятал их в качестве вещественного доказательства для дочери и будущих поколений, чтобы донести правду об искусственном голоде. Корреспондент ТСН Валентина Доброта узнала, какие ужасные тайны раскрывает эта находка, как семейные бусы спасали жизни целых семей и почему мир десятилетиями закрывал глаза на спланированный геноцид украинцев.