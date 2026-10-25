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ТСН в социальных сетях

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Видео
Количество просмотров
125

Холодные объятия с Виткоффом! Отказ от участия в пресс-конференции! За кулисами Осло

Холодные объятия с Виткоффом! Отказ от участия в пресс-конференции! За кулисами Осло

Холодные объятия с Виткоффом! Отказ от участия в пресс-конференции! За кулисами Осло

О встрече в Осло! Где нервы были на пределе и где свою позицию приходилось почти выгрызать: даже в кругу, казалось бы, союзников! О чем говорили три часа за закрытыми дверями? Почему Зеленский так холодно обнял Виткоффа? И почему тот в итоге вообще не вышел на пресс-конференцию? И это в момент, когда Украину фактически предал главный партнер — США! Ракеты для «Патриотов» не поставляют, «Старшилд» — остановлен, разведданные тоже. А Трамп заявил, что президента следует отстранить от должности. С щитом или на щите вернулась из Осло украинская делегация, и закулисную сторону этого дипломатического сражения видела корреспондентка ТСН Елена Чернякова.

Дата публикации
Количество просмотров
125

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