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ТСН в социальных сетях

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Худший кризис за время независимости! Порты Одессы парализованы: почему зерно дешевеет, а хлеб – нет?

Худший кризис за время независимости! Порты Одессы парализованы: почему зерно дешевеет, а хлеб – нет?

Худший кризис за время независимости! Порты Одессы парализованы: почему зерно дешевеет, а хлеб – нет?

Из-за непрерывных российских обстрелов с конца июля все три морских порта Одесского региона парализованы, а морской экспорт украинского зерна полностью остановился. Складские ангары переполнены, а цены на внутреннем рынке стремительно покатились вниз – фермеры вынуждены продавать пшеницу и кукурузу в прямой убыток, чтобы просто иметь оборотные средства на выплату зарплат и топливо. Эксперты уже называют этот коллапс худшим кризисом за весь период независимости Украины. Железная дорога и автомобильные пути работают на пределе возможностей и не способны компенсировать утраченные морем объемы. В то же время возникает логичный вопрос: приведет ли рекордное удешевление пшеницы внутри страны к снижению цен на хлеб в магазинах? Ответ специалистов, реальное положение дел на полях и прогноз по разблокированию Черного моря – смотрите в репортаже журналиста ТСН Дмитрия Фурдака.

Дата публикации
Количество просмотров
7

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