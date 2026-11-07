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ТСН в социальных сетях

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Имена россиян, устроекших трагедию в Камышевахе! 55 погибших, людей до сих пор ищут под завалами!

Имена россиян, устроекших трагедию в Камышевахе! 55 погибших, людей до сих пор ищут под завалами!

Имена россиян, устроекших трагедию в Камышевахе! 55 погибших, людей до сих пор ищут под завалами!

Главное управление разведки Минобороны Украины установило личности российских военных, причастных к кровавому теракту в Камышевахе на Запорожье. По данным разведки, авиаудар трехтонной бомбой по подземной школе, где прятались люди, тщательно спланировал российский полковник Федор Зубаков. К сбросам привлекли четыре бомбардировщика Су-34 – имена шестерых пилотов уже известны, еще один экипаж сейчас устанавливают. Число погибших в результате жестокой атаки выросло до 55 человек, десятки до сих пор считаются пропавшими без вести. Среди погибших – четверо мужественных полицейских, которые спасали гражданских и до последнего момента заводили людей в укрытие. Сегодня Запорожье на коленях прощалось с героями-правоохранителями. Подробности трагедии, кадры с бодикамер и эксклюзивные свидетельства – смотрите в сюжете корреспондентки ТСН Дарьи Назаровой.

Дата публикации
Количество просмотров
8

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