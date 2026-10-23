Именно его впервые в мире эвакуировали с помощью дрона! Интервью с военнослужащим Константином Власенко

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История, которая переписывает правила выживания и поражает весь мир. Военнослужащий 30-й ОМБр Константин Власенко под позывным «Магура» провёл 491 день в одиночестве в разбитой дренажной трубе на левом берегу Оскола под круглосуточными обстрелами и сбросами тяжёлых мин. Получив тяжелые ранения, он собственноручно провел себе ампутацию, ежедневно перевязывал раны благодаря сбросам с дронов сослуживцев и категорически отверг предложения врага сдаться. Кульминацией этой титанической борьбы стала первая в мировой практике беспрецедентная эвакуация на тяжёлом гексакоптере на десятки километров через реку. Подробности — в эфире «1+1» в рамках телемарафона «Единые новости».