ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
31

Именно его впервые в мире эвакуировали с помощью дрона! Интервью с военнослужащим Константином Власенко

Именно его впервые в мире эвакуировали с помощью дрона! Интервью с военнослужащим Константином Власенко

Именно его впервые в мире эвакуировали с помощью дрона! Интервью с военнослужащим Константином Власенко

История, которая переписывает правила выживания и поражает весь мир. Военнослужащий 30-й ОМБр Константин Власенко под позывным «Магура» провёл 491 день в одиночестве в разбитой дренажной трубе на левом берегу Оскола под круглосуточными обстрелами и сбросами тяжёлых мин. Получив тяжелые ранения, он собственноручно провел себе ампутацию, ежедневно перевязывал раны благодаря сбросам с дронов сослуживцев и категорически отверг предложения врага сдаться. Кульминацией этой титанической борьбы стала первая в мировой практике беспрецедентная эвакуация на тяжёлом гексакоптере на десятки километров через реку. Подробности — в эфире «1+1» в рамках телемарафона «Единые новости».

Дата публикации
Количество просмотров
31

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie