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ТСН в социальных сетях

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История Федишин подсветила масштабную проблему: как в Украине устроена экстренная акушерская помощь

История Федишин подсветила масштабную проблему: как в Украине устроена экстренная акушерская помощь

История Федишин подсветила масштабную проблему: как в Украине устроена экстренная акушерская помощь

История Ирины Федишин стала тяжелым поводом поговорить о безопасности рожениц. От чего зависит безопасность ребенка и женщины, когда беременность внезапно осложняется? Как в Украине устроена экстренная акушерская помощь? Кто и как должен реагировать на первую жалобу беременной? Подробности в эфире ТСН рассказал акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Каминский.

Дата публикации
Количество просмотров
7

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