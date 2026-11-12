История Федишин подсветила масштабную проблему: как в Украине устроена экстренная акушерская помощь

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История Ирины Федишин стала тяжелым поводом поговорить о безопасности рожениц. От чего зависит безопасность ребенка и женщины, когда беременность внезапно осложняется? Как в Украине устроена экстренная акушерская помощь? Кто и как должен реагировать на первую жалобу беременной? Подробности в эфире ТСН рассказал акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Каминский.