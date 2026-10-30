Из советской разрухи — в ультрасовременную клинику! Как черниговский госпиталь ломает систему

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Военные госпитали во время войны обычно остаются наиболее закрытыми учреждениями. Однако новый руководитель Черниговского военного госпиталя выбрал иной путь — полную открытость, чтобы положить конец 40 годам упадка и превратить советские руины в клинику европейского образца.

Корреспондент ТСН Елена Гущик побывала в отделениях, где круглосуточно спасают жизни украинских защитников. Как простая дыра в стене ускорила прием раненых с передовой, как волонтеры и врачи обустраивают современные хирургическое и офтальмологическое отделения по немецким стандартам, и как раненые воины заново учатся ходить и даже бегать — смотрите в спецрепортаже ТСН.