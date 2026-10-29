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ТСН в социальных сетях

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Видео
Количество просмотров
42

Кадры из Херсона до слез! Впервые за годы множество людей на улицах!

Кадры из Херсона до слез! Впервые за годы множество людей на улицах!

Кадры из Херсона до слез! Впервые за годы множество людей на улицах!

«Разминирование проходит успешно. Готовим гуманитарную помощь для жителей Олешек», — сообщает омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его словам, сейчас продолжается разминирование маршрутов, необходимых для проведения гуманитарной миссии. Также формируют гуманитарный груз, который доставят в город 30 октября. Двое суток без обстрелов — и Херсон буквально ожил. В небе воцарилась непривычная тишина: нет тревог и гула вражеских дронов, а в самом городе — взрывов. Поэтому улицы центра — впервые за долгое время — заполнились людьми. С начала введения режима тишины ради гуманитарной миссии в Олешках херсонцы наконец начали выходить на прогулки. Пользуясь затишьем, коммунальщики работают в так называемых красных зонах, куда под плотными обстрелами сложно было попасть. Ярослав Шанько, начальник Херсонской городской военной администрации, в эфире ТСН рассказал детали.

Дата публикации
Количество просмотров
42

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