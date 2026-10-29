Кадры из Херсона до слез! Впервые за годы множество людей на улицах!

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«Разминирование проходит успешно. Готовим гуманитарную помощь для жителей Олешек», — сообщает омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его словам, сейчас продолжается разминирование маршрутов, необходимых для проведения гуманитарной миссии. Также формируют гуманитарный груз, который доставят в город 30 октября. Двое суток без обстрелов — и Херсон буквально ожил. В небе воцарилась непривычная тишина: нет тревог и гула вражеских дронов, а в самом городе — взрывов. Поэтому улицы центра — впервые за долгое время — заполнились людьми. С начала введения режима тишины ради гуманитарной миссии в Олешках херсонцы наконец начали выходить на прогулки. Пользуясь затишьем, коммунальщики работают в так называемых красных зонах, куда под плотными обстрелами сложно было попасть. Ярослав Шанько, начальник Херсонской городской военной администрации, в эфире ТСН рассказал детали.