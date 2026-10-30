ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
69

Как получить компенсацию, если из-за скачка напряжения сгорела техника: алгоритм действий

Как получить компенсацию, если из-за скачка напряжения сгорела техника: алгоритм действий

Как получить компенсацию, если из-за скачка напряжения сгорела техника: алгоритм действий

Вместо привычных 230 вольт — более 400 в розетке! Из-за постоянных перебоев в энергосистеме и аварийных отключений украинцы сталкиваются с критическими скачками напряжения. В квартирах взрываются лампы, горят платы в стиральных машинах, духовых шкафах и холодильниках, а ремонт может обойтись в десятки тысяч гривен. Реально ли заставить облэнерго компенсировать убытки за сгоревшую технику? Корреспондент ТСН Елена Лоскун выяснила, почему опасно как завышенное, так и слишком низкое напряжение, как правильно зафиксировать аварию и составить акт-претензию, а также чем отличается реле напряжения от стабилизатора. Подробный разбор реальной истории и действенные советы юристов — смотрите в сюжете.

Дата публикации
Количество просмотров
69

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie