Как получить компенсацию, если из-за скачка напряжения сгорела техника: алгоритм действий

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Вместо привычных 230 вольт — более 400 в розетке! Из-за постоянных перебоев в энергосистеме и аварийных отключений украинцы сталкиваются с критическими скачками напряжения. В квартирах взрываются лампы, горят платы в стиральных машинах, духовых шкафах и холодильниках, а ремонт может обойтись в десятки тысяч гривен. Реально ли заставить облэнерго компенсировать убытки за сгоревшую технику? Корреспондент ТСН Елена Лоскун выяснила, почему опасно как завышенное, так и слишком низкое напряжение, как правильно зафиксировать аварию и составить акт-претензию, а также чем отличается реле напряжения от стабилизатора. Подробный разбор реальной истории и действенные советы юристов — смотрите в сюжете.