Как спасённая пациентка сама стала хирургом и как обстоят дела с донорством в Украине

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Две поразительные истории о втором шансе, сверхчеловеческой выдержке и бесценном подарке жизни. Елена получила донорскую почку почти 20 лет назад, когда ее сыну было всего 7 лет, а сегодня она сама спасает пациентов как сосудистый хирург и покоряет международные фотовыставки. Наталья ждала спасительного звонка целых два десятилетия — с 12 лет ее жизнь была прикована к еженедельному диализу, пока в 35 она наконец не получила донорский орган уникальной формы «сердечка». А еще — пошла учиться на врача, чтобы помогать детям. Ко Всемирному дню донорства и трансплантации корреспондент ТСН Валерия Ковалинская показывает, как одно смелое решение родных умершего человека способно подарить будущее, почему не стоит верить мифам о донорстве и как в Украине во время полномасштабной войны врачи борются за каждую трансплантацию.