Как Украина перехитрила российскую ПВО и разрушила Крымский мост: реакции и прогнозы

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Крымский мост получил фатальные повреждения — автомобильная арка пролета обрушилась в море, а около 270 метров пролетного строения обрушились, заблокировав судоходство в проливе. Спецоперация СБУ и Сил обороны готовилась около месяца и состояла из семи этапов: сначала методично уничтожали вражескую ПВО и РЭБ, а затем нанесли удар новейшим арсеналом украинского оружия. Подробности – в ТСН.