Как военнослужащим бесплатно получить титановый имплантат стоимостью в миллион гривен: пошаговая инструкция

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Правительство запустило двухлетний экспериментальный проект по бесплатному остеоинтегративному протезированию для военнослужащих со сложными высокими ампутациями. Это инновационный метод, при котором титановый имплантат вживляют непосредственно в кость, избавляя от необходимости носить неудобные гильзовые культеприемники, которые натирают, спадают и вызывают сильную боль. Государство полностью берет на себя расходы: стоимость самого имплантата составляет более 1,2 миллиона гривен, дополнительно оплачивается сложная двухэтапная операция и полный курс реабилитации. Кто именно из ветеранов имеет право на такую процедуру, какие этапы и заключения врачей придется пройти, какие сертифицированные клиники проводят подобные операции и о каких потенциальных медицинских рисках предупреждают специалисты? Впечатляющие истории несокрушимых десантников Глеба Бени и Михаила Макаренко — в репортаже журналиста ТСН Ивана Воробьева.